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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد صرف مرتبات أغسطس الجاري

مرتبات
مرتبات

يبحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري للعاملين بالدولة والهيئات المختلفة.

وأعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أغسطس الجارى، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

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رئيس الرقابة المالية يعلن بدء شراء أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج بالدولار

رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في تصريحات له، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس الجارى، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لجميع العاملين بالدولة

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