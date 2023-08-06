"علوم الفضاء": أغسطس سيسجل أعلى معدلات حرارة (فيديو)

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن شهر أغسطس سيسجل أعلى معدلات حرارة مثلما حدث في يوليو.

وأضاف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "زيادة حدة التغيرات المناخية غير معروف وغير محدد"، لافتا: "كل زيادة في درجة الحرارة تزيد من الرطوبة".

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "من المتوقع أن يكون هناك أمطار رعدية مع ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا: "التغيرات المناخية لها تأثير كبير على العالم".

أكثر من 200 ألف شخص ماتوا في أوروبا بسبب التغيرات المناخية

وأشار نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إلى أن : "أكثر من 200 ألف شخص ماتوا في أوروبا خلال السنوات الماضية بسبب التغيرات المناخية".



تشهد البلاد اليوم الأحد، ذروة الإرتفاع المؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى ٤٢ درجة، لتعاود درجات الحرارة في الانخفاض في اليوم التالي.

وتظل فرص الأمطار قائمة على مناطق من أقصى الجنوب(حلايب - شلاتين - أبوسمبل- أسوان - بحيرة ناصر)، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعه على المناطق سالفة الذكر.