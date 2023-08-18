12جنيها للبطاطس.. اسعار اسواق الخضروات بالبحيرة اليوم 18أغسطس

قامت (الوفد) بجولة داخل عدد من اسواق الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة، صباح اليوم الجمعة ، للتعرف علي الاسعار.

، حيث استمر ارتفاع أسعار البطاطس والتي تراوحت مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو،

بينما واصلت اسعار البصل إنخفاضها

وتراوحت الاسعار مابين 10إلي 12 جنيهاللكيلو

و تراوحت اسعار الطماطم مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 6إلي 8جنيهات للكيلو ،

وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ،

كما تراوحت اسعار البامية مابين25 إلي 35جنيها للكيلو ،

وكذلك الملوخية مابين 10إلي 12جنيها للكيلو ،

وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، ،وتراوحت اسعار الليمون مابين 10 إلي 15جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة

تراوحت ارتفعت اسعار العنب مابين 25إلي 30جنيها للكيلو،

بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,

وتراوحت اسعار المانجو مابين 20إلي 35جنيها ،

وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،

وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .