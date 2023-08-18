الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

12جنيها للبطاطس.. اسعار اسواق الخضروات بالبحيرة اليوم 18أغسطس

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت (الوفد) بجولة داخل عدد من اسواق الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة، صباح اليوم الجمعة ، للتعرف علي الاسعار.

 ، حيث استمر ارتفاع أسعار البطاطس والتي تراوحت مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو،

 بينما واصلت اسعار البصل إنخفاضها 

وتراوحت الاسعار مابين 10إلي 12 جنيهاللكيلو

 و تراوحت اسعار الطماطم مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 6إلي 8جنيهات للكيلو ،

 وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، 

كما تراوحت اسعار البامية مابين25 إلي 35جنيها للكيلو ،

 وكذلك الملوخية مابين 10إلي 12جنيها للكيلو ،

 وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، ،وتراوحت اسعار الليمون مابين 10 إلي 15جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة 

تراوحت ارتفعت اسعار العنب مابين 25إلي 30جنيها للكيلو، 

بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,

وتراوحت اسعار المانجو مابين 20إلي 35جنيها ، 

وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،

وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .