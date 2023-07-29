ظواهر جوية تتعرض لها البلاد خلال شهر أغسطس

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال شهر أغسطس القادم، موضحة أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال هذا الشهر.

الشبورة المائية



أوضحت الهيئة، أن ذلك يساعد أيضًا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر، على أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة



وذكرت، هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بإستمرار لمتابعة حالة الطقس، وعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة، وارتداء الملابس الفضفاضة، وشرب الماء بكثرة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة. ودرجات الحرارة في سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.