الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تاسعار اللحوم والاسماك بأسواق البحيرة اليوم الجمعة 18أغسطس

اسعار اللحوم
اسعار اللحوم

تجولت(الوفد) صباح اليوم الجمعة داخل اسواق اللحوم الطازجة والمجمدة ،والاسماك بمدن وقري البحيرة أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الاسماك ، والتي شهدت استمرار ثبات اسعار اللحوم ، بينما إرتفعت تواصل أسعار الاسماك سواء الطازجة او المجمدة ارتفاع اسعارها.

حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 280جنيها إلي 300جنيها للكيلو ،

بينما تراوحت اسعار اللوحوم المجمدة قطع مابين 180إلي 230جنيها للكيلو ،

 وتراوحت اسعار اللحوم المفرومة مابين 170إلي200جنيها للكيلو، 

وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

وفي اسواق الاسماك 

حيث تراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ،

 وتراوحت اسعار البلطي احجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، 

وترواحت اسعار البلطي احجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ، 

وتراوحت اسعار البوري مابين 90إلي 120جنيها للكيلو.

وتراوحت اسعار الجمبري الطازج مابين 200إلي 270جنيها للكيلو حسب الحجم ،

 بينما تراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 140إلي 190جنيها للكيلو.