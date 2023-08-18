تاسعار اللحوم والاسماك بأسواق البحيرة اليوم الجمعة 18أغسطس
تجولت(الوفد) صباح اليوم الجمعة داخل اسواق اللحوم الطازجة والمجمدة ،والاسماك بمدن وقري البحيرة أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الاسماك ، والتي شهدت استمرار ثبات اسعار اللحوم ، بينما إرتفعت تواصل أسعار الاسماك سواء الطازجة او المجمدة ارتفاع اسعارها.
حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 280جنيها إلي 300جنيها للكيلو ،
بينما تراوحت اسعار اللوحوم المجمدة قطع مابين 180إلي 230جنيها للكيلو ،
وتراوحت اسعار اللحوم المفرومة مابين 170إلي200جنيها للكيلو،
وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .
وفي اسواق الاسماك
حيث تراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ،
وتراوحت اسعار البلطي احجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ،
وترواحت اسعار البلطي احجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ،
وتراوحت اسعار البوري مابين 90إلي 120جنيها للكيلو.
وتراوحت اسعار الجمبري الطازج مابين 200إلي 270جنيها للكيلو حسب الحجم ،
بينما تراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 140إلي 190جنيها للكيلو.