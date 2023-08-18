في إطار حرص الدولة على تنمية القدرات لطلاب المدارس في شتى مجالات الحياة يؤكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على مواصلة تنفيذ البرنامج الصيفى للتربية الفنية بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة. يأتي ذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام التربية الفنية.

وقد أثنى وكيل التعليم بالوادي الجديد، على سير منظومة العمل في كافة مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية المختلفة، حيث حرص الجميع على اكتشاف قدرات الطلاب الإبداعية والفنية والتعبير عن هواياتهم من خلال الدعم المستمر الذي يتلقونه من المختصين.

تنمية وصقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم

وأعرب عن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة، التي تلعب دورًا مهمًا في تنمية وصقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم، خاصةً في فترة الإجازة الصيفية.

تتم هذه الجهود تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى حنان مجدي نائب المحافظ.

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن دعمه للأنشطة التربوية المختلفة