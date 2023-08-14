سيول الخير في أغسطس تغمر سانت كاترين

لأول مرة..

تشهدت مدينة سانت كاترين أمطار وسيول خلال شهر أغسطس في " عز الحر " والموجه شديدة الحرارة، و عمت الفرحة أبناء البادية في الوديان الجبلية.

و خرج السكان يحتفلون بسقوط الأمطار الصيفية والتقاط الصور التذكارية .



و أشار احد الأهالي، أن أمطار الصيف لها فرحة كبيرة في قلوب أبناء البادية لأنها تروي مزارعهم و تملأ الخزان الجوفي وتسقي الوديان.

و اشار أشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية، ان السيول سوف تؤدي لملأ الخزانات والسدود مشيرا إلي أنه سقوط الأمطار والسيول بسبب الموجة الحار وتكثيف مياه البحر على قمم الجبال .