الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لأول مرة..

سيول الخير في أغسطس تغمر سانت كاترين

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهدت مدينة سانت كاترين أمطار وسيول خلال شهر أغسطس في " عز الحر " والموجه شديدة الحرارة، و عمت الفرحة أبناء البادية في الوديان الجبلية.

 

 و خرج السكان يحتفلون بسقوط الأمطار الصيفية والتقاط الصور التذكارية .


و أشار احد الأهالي، أن أمطار الصيف لها فرحة كبيرة في قلوب أبناء البادية لأنها تروي مزارعهم و تملأ الخزان الجوفي وتسقي  الوديان.

 

و اشار أشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية، ان السيول سوف تؤدي لملأ الخزانات والسدود  مشيرا إلي أنه سقوط الأمطار والسيول بسبب الموجة الحار وتكثيف مياه البحر على قمم الجبال .