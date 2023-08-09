مازيراتي تكشف عن مفاجآت في أسبوع مونتيري

تستعد عملاق صناعة السيارات الإيطالية الفخمة والعالية الأداء مازيراتي بتاريخها الغني، لإطلاق صالة عرضها الجديدة للسيارات الأسطورية العصرية، ومركبات المستقبل الرائدة في حقبتها، خلال أسبوع مونتيري للسيارات 2023.

أم سي إكستريما

ومن بين الفعاليات البارزة التي من المتوقع أن تثير الحماسة هو كشف النقاب عالميًا عن السيارة الخارقة المستوحاة من "أم سي 20 "والمعدّة للقيادة على الحلبة فقط، مازيراتي "أم سي إكستريما" خلال "ذا كوايل"، إلى جانب إطلاق سيارتَي غران توريزمو "لوتشه" و"بريزما" الفريدتين في أميركا الشمالية.

مفاجآت مونتيري

كما ستحتفي دار مازيراتي بمحطة مهمة، ألا وهي الاحتفال بمرور 75 عامًا على إصدار غران توريزمو الأسطورية، وذلك عبر خوص تجارب مميّزة طوال الأسبوع، بما في ذلك تجربة من العمر على حلبة سباق لاغونا سيكا التاريخية.

دار مازيراتي

سيبدأ الأسبوع الحافل بالإثارة مع مجموعة واسعة من الأنشطة في دار مازيراتي الأنيقة التي ستمثّل العلامة بفخامة تليق بأسلوبها الإيطالي المميّز. وستستقبل ضيوفها بحسن الضيافة الإيطالية "لا دولتشي فيتا" (الحياة الجميلة) وتقدّم لهم خيار اكتشاف أداء صوت العلامة الفاخرة الشريكة سونوس فايبر للتجهيزات الصوتية في أرجاء المكان، لانشاء بيئة تحفّز الحواس فيما يستكشف الضيوف مجموعة متنوّعة من طرازات مازيراتي.

وسيجد عشّاق العلامة غران توريزمو بريماسير، (إصدار تروفيو) وغران توريزمو فولغوري، (الكهربائية بالكامل) تزيّنان عروض مازيراتي إلى جانب طرازات بارزة أخرى وتهيئات فيوريسيري، حيث يلتقي تألّق التصميم الإيطالي مع جاذبية مازيراتي في مؤالفة ساحرة. وسيتم تقديم قيادات تجريبية خاصة وحصرية لاختبار مباشر لقوة "غران توريزمو" و"أم سي 20 " التي لا تُضاهى. أما مازيراتي تيبو فولغوري من الجيل الثالث، مازيراتي كورسيه، وهي أول سيارة سباق كهربائية بالكامل، التي تنافست في الموسم 9 من بطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA هذا العام، فستحيي دور العلامة الديناميكي في عالم السباق التنافسي.

"ذا كوايل" تجمّع خاص برياضة المحرّكات

ستبدأ الاحتفالات في "ذا كوايل"، تجمّع خاص برياضة المحرّكات مع كشف النقاب العالمي عن مازيراتي أم سي إكستريما المرتقب بشدة.

وخلال المؤتمر الصحفي عند الساعة 9:05 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، يوم الجمعة 18 أغسطس، سيجتمع "بيل بيفر" الرئيس التنفيذي الأعلى لشركة مازيراتي في الأميركيتين، و"بيرنارد لوار" الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية العالمية، و"كلاوس بوس" رئيس قسم التصميم في شركةالسيارات الإيطالية مازيراتي، لكشف النقاب بفخر عن سيارة العلامة الخارقة والمتميّزة والمحدودة الإصدار بقوة 730 حصانًا.

ابتُكرت "أم سي إكستريما" كوحش سباق على الحلبة فورثت بالتالي مواصفات الهالة المميّزة لدى علامة مازيراتي أم سي 20، وتعزّزها بمواصفات فنية ترتقي بحدود الأداء في عالم السيارات. وتجمع هذه الآلة المتطوّرة ما بين الفخامة والتكنولوجيا والسرعة الخام ولن يتم إنتاج سوى 62 وحدة منها فقط.

وستنضم إلى "أم سي إكستريما" غران توريزمو لوتشه وبيزما في إطلالتهما الأميركية الأولى، وهما إصدارا "فيوريسيري" فريدان أطلِقا أولاً في وقت سابق من هذا العام خلال أسبوع التصاميم في ميلانو، وقد تم ابتكارهما احتفالاً بعيد غران توريزمو الـ75 ليجسّدا الفنّ والمهارة الحرفية الإيطاليين بالكامل لدى مازيراتي.

75 عامًا من "غران توريزمو"

مساء الجمعة 18 أغسطس، ستحتفل مازيراتي بالتعاون مع سوثيبيز بـ75 عامًا مذهلاً من غران توريزمو، وهو عيد بدأ رسميًا عام 2022. وهذه فرصة فريدة للمعجبين والمالكين على حدّ سواء للتوقف عند التراث الذي بنى علامة مازيراتي فيما يلقون نظرة على حاضرها ومستقبلها المفعمَين بالحياة. وتكريمًا لهذه المحطة البارزة، سيشارك 75 مالك مازيراتي كلاسيكية مع مركباتهم في لفة استعراضية تاريخية على حلبة سباق لاغونا سيكا الموقرة. وستخلّد هذه اللحظة التذكارية في تاريخ مازيراتي مجموعة لا تنتسى من الصور الجماعية على قسم "كوركسكرو" الأسطوري من حلبة السباق.

"كونكورسو إيتاليانو"

سيُقام الاحتفال الختامي بغران توريزمو في أسبوع مونتيري للسيارات يوم السبت 19 أغسطس عبر تسليط الأضواء على غران توريزمو زيدا في معرض "كونكورسو إيتاليانو" ConcorsoItaliano.

و"زيدا" هي ابتكار فريد آخر يجسّد تاريخ طراز "غران توريزمو" الذي لا يحدّه زمن، ما يجعلها مركبة مميّزة لتعرضها العلامة في أحد أضخم تجمّعات السيارات الإيطالية في العالم.

برنامج العضوية "ترايدانتيه"

ستتخلّل كل فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات يوم السبت 19 أغسطس نقطة اتصال تم إطلاقها مؤخرًا تحت اسم ترايدانتيه وهي برنامج العضوية الأول على الإطلاق من مازيراتي، يقدّم للمعجبين والعملاء ومالكي المرائب المتعددة إمكانية الوصول إلى المحتوى التحريري الحصري، وكتيّبات الرحلات المصوّرة المنظمة بعناية، واللمحات المسبقة حول المنتجات والمجموعات الجديدة، بالإضافة إلى التجارب المصممة تحت الطلب المستوحاة من الفخامة الإيطالية العصرية والفريدة التي تشكل جوهر مازيراتي. إنه خيار ممتاز للبقاء على اطّلاع حول كل أخبار ومستجدّات مازيراتي خلال أسبوع السيارات وما بعده.