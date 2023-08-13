رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الرابط الرسمي الذي تظهر عليه نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة.

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة غدًا الإثنين، الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد المرحلة الأولى.

ويعقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة رابط رسمي إلكتروني لمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى فور إعلانها موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

طريقة الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023

- تتاح نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى على نفس موقع التنسيق الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.