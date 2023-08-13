موعد حفل محمد حماقي في الأردن

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلاً غنائيًا في الأردن يوم الخميس 24 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه القديمة والجديدة.

وروج محمد حماقي للحفل من خلال حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الرسمي الحفل، وكتب قائلًا: "أهل الأردن، وحشتوني.. هستناكم يوم الخميس 24/ 8".

وكان طرح محمد حماقي أغنية "لمون نعناع" من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير.

محمد حماقي

وتقول كلماتها:"هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير..فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير..ماهو أصل العيب مش عيبنا..احنا مافيش حاجة تعيبنا.. اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع..احنا نجيبله لمون نعناع..ونقوله روق كده..ده احنا مايلزمناش بياع".

وطرح حماقي أغنية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

وتقول كلماتها:

" أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة

تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطووووول كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة

يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة

لا.. نزلة طالعة

كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

كدا هنطووووول هنطول هنطول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة..

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة

بترقص بترقص طبلة

كدا هنطووووول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة".

من ناحية أخري، أعلن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عودته للتعاون مع الفنان محمد حماقي، بعد غياب 4 سنوات.

وكتب أيمن بهجت قمر، في منشوره عبر فيسبوك:"من أول بتضحك طيب اضحك لحد يا ستار .. رحله طويله مع حماقي غيبنا فيها آخر اربع سنين عن الشغل مع بعض".

وأضاف أيمن بهجت قمر، قائلا: “كام يوم وهتنزل لي اغنيه جديده وعوده لينا وكمان الاغنيه لحن حماقي ..ان شاء الله تعجبكم وصباحكم فل»".