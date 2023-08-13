عمرو دياب يعود للغناء في لبنان بعد غياب 12 عامًا

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك 19 أغسطس الجاري، بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا.

وروج عمرو دياب، للحفل، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر بوستر الحفل الدعائي على «إنستجرام»، وكتب قائلًا: “أول حفل لعمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما”.

وكان أحيي عمرو دياب مؤخرًا حفلًا فى مارينا بالساحل الشمالي، وصعد عمرو دياب مسرحه الغنائي على أنغام أغنية “يا أنا يالاء”، تلاها عدد من الأغاني الراقصة التي زادت من حماس الجماهير مع الألعاب النارية المميزة من بينها "هتدلع، انت الحظ، الأحلى ونص، شكرًا من هنا لبكرة".

بجانب بعض الأغاني التي مزجها بين إصداراته القيدمة والجديدة “تملي معاك، نور العين، زي ما انتي، أيام وبنعيشها، ليلي نهاري”.

وكان طرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية “خلص على قلبي”، وهي من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

تقول كلمات أغنية "خلص على قلبي":



قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام

وكانت أثارت صورلـ عمرو دياب جدل كبيرعبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد ما شاركت الفنانة البنانية الشابة داليدا خليل الجمهور بمجموعة صور لها برفقته في أحد القري السياحية بالساحل الشمالي.

وتصدر عمرو ياب تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام بعد تداول الصورة بسرعة الصاروخ وأعرب الجمهور عن سعادته وتوقعوا أن عمرو دخل فى قصة حب مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل التي أثارت الجدل بصورة جمعتهما وحققت الصورة شهرة كبيرة لداليدا فى مصر والوطن العربي كله.