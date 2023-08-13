غدًا.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة شخصين لاتهامها بخطف طالب بمنطقة الزيتون بالقاهرة، بسبب خلافات ماليه مع والده.

محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفى سياق اخر

شهدت منطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة خلال اللحظات الماضية حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق من دون إي إصابات أو خسائر بشرية، وأوضحت التحريات الأولية أن العقار كان قد صدر له قرار إزالة منذ عامين سابقين، وكان قد أخلي من السكان.

انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق فى منطقة حدائق القبة

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق فى منطقة حدائق القبة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وفرضت القوات الأمنية كردون امنى بمحيط الواقعة .

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية، من جانبهم يقوم رجال مباحث القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان بحادث انهيار منزل كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لفرع الانقاض .

وكشفت التحقيقات بان العقار صادر له قرار ازالة وخالى تمام من السكان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وفى سياق اخر

أيدت المحكمة الإقتصادية، حبس الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته لمدة شهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجاء التأييد في الإستئناف الذي قدمه المتهم في الحكم أول درجة.

مضمون حكم المحكمة الإقتصادية

وتضمن حكم المحكمة الإقتصادية قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المتهمين شهر مع الشغل وغرامة عشرين الف جنية مع الامر بايقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .

وفي وقت سابق عاقبت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، بحبس الإعلامي أحمد رجب ودفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 20 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها والدة الإعلامية شيماء جمال، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.