صافرات الإنذار تدوي في أوكرانيا للتحذير من غارات جوية

دوت صافرات الإنذار، اليوم الأحد، في 5 مقاطعات بأوكرانيا للتحذير من غارات جوية روسية، حسب ما أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأظهرت بيانات الخريطة تفعيل صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي وكيروفوغراد ودنيبروبتروفسك في الساعة 17:07 بتوقيت موسكو.

كما انطلقت صافرات الإنذار في الجزء الذي يقبع تحت السيطرة الأوكرانية من مقاطعة زابوريجيا.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نفذته كييف على جسر القرم.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.

وفي صباح يوم 5 أغسطس، على المدخل الجنوبي لمضيق كيرتش، اعتدت قوات كييف على ناقلة النفط الروسية الكبيرة "سيغ" بزوارق مسيرة أوكرانية، فيما لم تسجل إصابات في صفوف طاقمها ولم تتعرض السفينة لأضرار كبيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا، أن قصف أوكراني مكثف على منطقة دونيتسك أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما.

وكتب دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك الذي عينته روسيا، على قناته على تيليغرام يقول، إن مدنيا قُتل في حي بمدينة دونيتسك، بينما أصيب ستة أشخاص في ماكيفكا الواقعة شرقي دونيتسك.

وقال بوشلين: «أطلق العدو ما مجموعه 127 طلقة ذخيرة على مدن ومناطق سلمية في دونيتسك».

وأضاف أن القصف الأوكراني شمل إطلاق ذخائر عنقودية.

واستخدم الجانبان الذخائر العنقودية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل 17 شهرا، وتلقت كييف ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة الشهر الماضي وتعهدت بعدم استخدامها سوى في استهداف تجمعات جنود العدو.

وتقول روسيا، التي شنت أوائل العام الماضي غزوا واسع النطاق لأوكرانيا فيما وصفته بأنه «عملية عسكرية خاصة»، إن القوات الأوكرانية تقصف يوميا الأجزاء التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: