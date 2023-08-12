60 ألف طالب في الثانوية العامة فريسة للجامعات خارج مصر

كشفت شرائح نتيجة الثانوية العامة 2023 عن وجود نحو 60 ألف طالب ناجح حصلوا على نسبة تقل عن 55 في المائة.

وفي حالة ثبوت الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عند 55 في المائة كما حدث في العام الماضي، فإن هؤلاء الطلاب يتعرضون لاستغلال الجامعات الأجنبية في الخارج خاصة روسيا والأردن التي تقبل جميع الناجحين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقبل فيه كليات الجامعات الحكومية الوافدين من الخارج بنسبة 50 في المائة، بالرغم من وجود نحو 60 ألف طالب قد يلجأون للسفر للدراسة بالخارج ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة العملة الصعبة.

وتعاني الكليات النظرية في الجامعات الخاصة من قلة أعداد الطلاب والطالبات الذين يتقدمون لها؛ بسبب ارتفاع الحد الأدنى للقبول الذي يبلغ 55 في المائة، عن الشريحة التي تضم أكبر عدد من طلاب الثانوية الناجحين، ما قد يعرضها للإغلاق.

طلاب الثانوية العامة يطالبون بتخفيض تنسيق الجامعات الخاصة 2023

ويطالب طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بأقل من 55 في المائة، بتخفيض الحدود الدنيا للقبول بالكليات النظرية في الجامعات الخاصة لتستوعبهم بدلا من اللجوء للسفر خارج مصر.

وأعرب طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بأقل من 55 في المائة عن رغبتهم في الدراسة داخل مصر بدلا من الاغتراب وتكبد مشقة السفر، فضلا عن خسارة مصر للعملة الصعبة.

ولفت طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بأقل من 55 في المائة إلى أنه في حالة ثبوت الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عند 55 في المائة فإنهم سيلجأون للاستجابة لعروض الجامعات الأجنبية خارج مصر، وربما تتكرر مرة ثانية أزمة الطلاب الدارسين في أوكرانيا وروسيا والسودان.

ويترقب طلاب الثانوية العامة 2023 تحديد الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية 2023.



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة بعد غد الإثنين، الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت الماضي واستمر التقديم حتى اليوم الخميس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.