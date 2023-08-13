محافظ الوادي الجديد يفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، وذلك برفقة لفيفٍ من التنفيذيين المعنيين.

وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على الموقف الإنشائي للنادي والاطلاع على التقدم المحرز في عملية البناء والتجهيز. وخلال الجولة التفقدية، قام المحافظ بإصدار توجيهات هامة تهدف إلى تطوير وتحسين المشروع.

وحرص المحافظ، على تفقد المساحات المخصصة لإقامة أعمال اللاند سكيب في المنطقة المحيطة بالنادي.

ووجّه بضرورة التخطيط لبدء أعمال التجميل والتنسيق، عبر عمل جزء من اللاند سكيب بعرض حوالي ٥٠م على جانبي مدخل النادي. ومن خلال استخدام الأشجار المثمرة والنخيل في تزيين اللاند سكيب، سيتم إضفاء المظهر الحضاري المناسب وتحقيق الاستفادة والعائد المادي للنادي.

وأشاد المحافظ، بالمجهودات التي يبذلها فريق العمل في إنشاء النادي، مؤكدًا على أهمية الاستفادة القصوى من المنشأة وتحقيق رؤية النادي لتعزيز رياضة الهجن والفروسية في المنطقة. وأكد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بأعلى جودة وفقًا للمواصفات المطلوبة.

وفي الختام، أعرب المحافظ عن شكره لفريق العمل على جهودهم المبذولة لإنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي، مشددًا على أهمية تعزيز روح الفريق والعمل المشترك لتحقيق التقدم والنجاح في هذا المشروع الحيوي للمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه

محافظ الوادي الجديد تفقّد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه