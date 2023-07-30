نتيجة الثانوية العامة 2023| موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023 يوم الأحد، الموافق 20 أغسطس، بنفس القواعد المتبعة كل عام.

ويترقب طلاب الصف الثالث الثانوي إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 الطلاب الذين يرسبون في مادة أو مادتين فقط، بالإضافة للطلاب الذي أجلوا الامتحان لظروف طارئة، أما الذين يرسبون في أكثر من مادتين فيعيدون الصف الثالث الثانوي، على أن يدخل الامتحان في مواد الرسوب فقط.

قواعد امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023

وتجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثانى بنفس نظام الدور الأول بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم خلال لجان الامتحانات.

وتحتوي امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد تحل بنظام البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة يجاب عنها في ورقة منفصلة وتصحح إلكترونيًا.

توقعات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق فوق الـ95 في المائة.

وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وبانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.

وبحسب التصريح الرسمي لوزير التربية والتعليم، تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أغسطس 2023، على أن تنشر في الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد الإعلان.

وتنطلق أعمال تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة بعد تحديد الحدود الدنيا للتقديم في كل شعبة.