إجراءات متبعة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات عدة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا المقرر خلال الأسبوع الجاري.

وتبدأ مراسم الاستعداد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بتأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من جاهزيتها في مركز التصحيح الإلكتروني.

ويطلب وزير التربية والتعليم إحضار نتيجة الثانوية العامة 2023 من مركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي إلى مكتبه في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ثم يعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 في مكتبه بديوان عام الوزارة، بحضور خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويجري وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023 في جميع الشعب لتهنئتهم بالنتيجة والتفوق على أقرانهم.

ويعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليوم التالي للاعتماد الرسمي في مؤتمر صحفي يعقده بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في نفس يوم إعلان النتيجة، ثم ترسل للمدارس في اليوم التالي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الدكتور رضا حجازي ذكر مبكرًا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم الثلاثاء الأول من أغسطس الجاري.

وذكر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح له أمس السبت، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 لا تزال في مرحلة المراجعة والتدقيق.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيحدد فور الانتهاء من جاهزيتها ومراجعتها بشكل كامل ضمانًا لمصلحة الطلاب وتحديد الأوائل في كل شعبة.

توقعات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق فوق الـ95 في المائة.

وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وبانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.

ولفتت المصادر إلى أن بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد سيكون عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة.

