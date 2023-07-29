انطلاق إمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الدور الثاني في سهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية مع ضرورة توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم بدمياط بدأت اليوم السبت إمتحانات الدور الثاني للشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية.

وتابع وكيل الوزارة سير العملية الإمتحانية من غرفة العمليات الرئيسية بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وكامل أعضاء الغرفة

حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية وطلاب الدبلومات الفنية امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية

كما تابعت ايضا غرفة العمليات إمتحانات الدور الثاني للصفوف النقل الثانوي العام حيث أدى الطلاب الصف الأول الثانوي امتحان الفيزياء والصف الثاني امتحاني الكيمياء والجغرافيا.

وكان قد وجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والتأكد من جودة طباعتها، ومناسبتها للزمن المخصص كذلك وجه رؤساء اللجان بضرورة إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع، وكذلك كشوف الملاحظة مسبقا، قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط، بجانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، سواء الطلاب أو الملاحظين.