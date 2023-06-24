إعتماد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، مواعيد إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتى ستبدأ إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 26 يوليو 2023

وأكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع حيث تكون أيام الإمتحانات

علي النحو التالي :الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاربعاء 19 يوليو .

وتبدأ إمتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاربعاء 19 يوليو .

الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، من يوم السبت 15يوليو وحتى الاربعاء . 19 يوليو

امتحانات الدور الثانى للصفين الاول والثانى الثانوى للمكفوفين – من الاحد 16 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو .

امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى العام من الاحد 16 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو .

امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى الفنى من السبت 15 يوليو وحتى الاثنين 24 يوليو.

وتجري إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل للتعليم الفنى نظام 5 سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوي الفني" يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاثنين الموافق 24 يوليو.

وتجرى إمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو .

الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

امتحانات الدور الثانى للصف الثالث الإعدادي العام من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

الصف الثالث الإعدادي "المهني"، من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو .

و أشار الديب إلي تم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.