انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي من مبادرة محو الأمية الرقمية

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الأسبوع الخامس عشر من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات"، حيث يتم تنفيذ أول دورة من برنامج التميز المؤسسى بحضور أكثر من 50 متدربا من مختلف الجهات الحكومية والتى تهدف إلى تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذا الوحدات المحلية القروية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت داليا عثمان - مدير مديرية التنظيم والإدارة إلى ضرورة أن تتوافق كل البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم تنفيذ عددا من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

كما أوضح حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى، إلى أنه تم اليوم إطلاق برنامج الدورة الثانية من التميز المؤسسى والدورة الأولى من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف العاملين من مستوى مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية لتنمية معارف ومهارات العاملين فى الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.