مدير تعليم ابوتشت يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة سمهود

تفقد الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمجمع لجان سمهود ومقرها مدرسة سمهود الابتدائية حيث ساد جو من الهدوء والاطمئنان والانضباط داخل اللجان.

شدد المدير العام علي ضرورة الإلتزام التام بتطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للاعمال الامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان لإجراء عملية امتحانية علي اكمل وجه.

واضح مدير عام الإدارة ان ٨٧٧ طالب وطالبه ادوا امتحان الفترة الاولي في مادة اللغة الاجنبية بينما ادي ١٧٩ طالب وطالبه امتحان الفترة الثانية في مادة التربية الفنية دون تلقي شكاوي بغرفة عمليات الإدارة.

كما تفقد وزيري خلال جولته مدرستي سمهود الإعدادية بنين وسمهود الثانوية المشتركة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية ومدي الانضباط الإداري بمدارس سمهود .

وشدد علي ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والإهتمام بالاشجار المنزرعة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتوسع في المساحات الخضراء.