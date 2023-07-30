اتصال هاتفي من وزير التعليم لأوائل الثانوية العامة خلال ساعات.. المكالمة المأمولة

ينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة، إعلان نتائج الثانوية العامة التي من المقرر إعلانها غدًا في مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي غدًا، ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع، وكل التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023، بحسب تصريحات مسئولين بوزارة التعليم.

وجرت العادة أن يجري وزير التعليم اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة؛ لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي، لذا يأمل الكثيرون في ورود تلك المكالمة الهاتفية التي سيترتب عليها الكثير من الأمور في حياة الطلاب.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيحدد فور الانتهاء من جاهزيتها ومراجعتها بشكل كامل ضمانا لمصلحة الطلاب وتحديد الأوائل في كل شعبة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وبحسب تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الأول من أغسطس 2023.

وفي حال إعلانها يوم الثلاثاء، فإن وزير التربية والتعليم سيعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم غد الإثنين في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 عن أسماء الأوائل بعد الاعتماد الرسمي بيوم في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي اليوم التالي لإعلانها، ترسل نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى المدارس على مستوى الجمهورية لتوزعها على الطلاب وظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا برقم الجلوس.