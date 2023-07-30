دنيا صلاح عبد الله تهنئ والدها على تكريم المهرجان القومي للمسرح

حرصت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله، على تهنئة والدها بتكريمه أمس من المهرجان القومي للمسرح، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

حيث شرت دنيا فيديو من تكريم والدها وعلقت قائلة: بدموع الفرحة كان نفسي أبقى معاك وبسقف وبقول صاصا مع اخواتي وأنا في بلد تانية فرحانة بتكريمك من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التي تحمل اسم الزعيم ألف مبروك يا حبيبي تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا.

وأضافت: ودايما بقول انت كل لحظة بتتكرم بكم حب الناس اللي رزقك بيه ربنا يديم عليك الصحة والعافية والنجاح وحب الناس يا رب بحبك وطول العمر فخورة بيك صلاح عبدالله.

حرص المهرجان القومي للمسرح المصري خلال دورته الـ16، برئاسة الفنان محمد رياض، على تكريم الفنان الكبير صلاح عبدالله، وسلمه التكريم الفنان أحمد صلاح السعدني، ولم يتمالك الفنان الكبير صلاح عبدالله دموعه أثناء التكريم.

صلاح عبد الله

وقال الفنان صلاح عبدالله: هناك الكثير يعتقد أن مشواري المسرحي مقتصر على المسرح الخاص، لكن زملائي يعرفون جيدا حكايتي مع المسرح منذ بداية التمثيل، لذلك وافقت علي خجل أن أقبل تكريمي ودعوة صديقي الفنان محمد رياض بالمهرجان القومي للمسرح.

وحرص عدد من الفنانين على حضور افتتاح المهرجان القومي ومنهم الفنانة إلهام شاهين، ونرمين الفقي، والفنان صلاح عبدالله، والفنان أحمد صلاح السعدني، والفنان محمد أبو داود، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان رياض الخولي، والفنان ياسر علي ماهر .

صلاح عبد الله

وكذلك حضر الفنان سامح حسين، والفنان مجدي كامل، والفنان أيمن الشيوي، والفنان لطفي لبيب، والفنانة منال سلامة، والفنان عمرو رمزي، والفنانة عايدة فهمي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة سيمون، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة ريم أحمد، والفنان حمزة العيلي، والمؤلف عمرو محمود ياسين، والفنان محسن منصور، والفنانة سهر الصايغ، والفنانة سيمون، والفنانة منال سلامة، والمخرج عادل لبيب، والمخرج خالد جلال، والموسيقار الكبير هاني شنوده، والفنانة إيمان رجائي، والفنان صبري فواز ،والفنان محمد جمعة، والفنان علاء الجابر، والفنان تامر ضيائي

وكانت أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أمس، فعاليات الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح - دورة الفنان عادل إمام-، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

وكرمت وزيرة الثقافة 10 من رموز المسرح المصري، هم الفنانون: صلاح عبدالله، خالد الصاوي، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، محمد أبو داود، سامي عبدالحليم، مهندسة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد، وذلك بإهدائهم شهادات التقدير ودرع المهرجان، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة مشاهدة العروض.

دورة استثنائية



من ناحيتها، قالت وزيرة الثقافة: "إن الدورة السادسة عشرة من المهرجان، هي دورة استثنائية، نحتفل من خلالها بِاسم كبير في عالم المسرح المصري والعربي -الفنان القدير عادل إمام-"، وأضافت وزيرة الثقافة: "إن هذه الدورة تُكرم عددًا من نجوم المسرح بمختلف فنونه، تقديرًا لعطائهم الذي أثرى المسرح المصري لسنوات".



وأشارت إلى أن تلك الدورة تحمل رؤية جديدة -وضعتها اللجنة العليا الخاصة بالمهرجان، برئاسة الفنان محمد رياض-"، ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة للمكرمين، وأعربت عن ثقتها في إخراج القائمين على المهرجان هذه الدورة بشكل يليق بتاريخ المسرح المصري.

من ناحيته، قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان: "إن أهمية المسرح تأتي لكونه المُعبر عن الواقع المصري، وقد حمل رايته الكثيرون من رموز الفكر والإبداع، وفي هذه الدورة نحيي رموز المسرح الذين أفنوا أعمارهم في سبيل المسرح، فالمهرجان القومي للمسرح، هو أكبر ملتقى للمسرحيين في مصر، وكان اختيارنا للزعيم عادل إمام لتحمل الدورة اسمه، ليس لكونه ابن المسرح فحسب، وإنما تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الطويلة".

ووجه رياض الشكر لكل من ساهم في خروج تلك الدورة إلى النور، وفي مقدمتهم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي قدمت كافة سُبل الدعم لخروج المهرجان بهذا الشكل، وكذلك كل رؤساء المهرجان السابقين، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف زكي -مؤسس المهرجان-، وكذلك كافة قطاعات وزارة الثقافة.

وفي كلمته، وجه الفنان ياسر صادق، مدير المهرجا،ن التحية للمكرمين وللحضور، في افتتاح عُرس المسرح المصري، في دورته ال16، واستعرض برنامج المهرجان، والعروض المتنافسة بالمسابقة الرسمية، إضافة إلى استعراضه باقي مسابقات المهرجان، وورشه التدريبية، والتي انطلقت قبل بداية المهرجان، وتستمر لمدة شهر.



وأشاد صادق، بقرار وزيرة الثقافة، بأن يكون لمسابقة "النص المسرحي الأول"، جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول على ١٠ آلاف جنيه، والمركز الثاني ٧ آلاف جنيه، والمركز الثالث ٥ آلاف جنيه، إلى جانب طبع النصوص الفائزة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تضمن حفل الافتتاح، احتفالية خاصة بالزعيم عادل إمام، قدم خلالها الموسيقار هاني شنودة، عددًا من مقطوعات الموسيقى التصويرية لأعمال الفنان الكبير عادل إمام، إلى جانب عرض الافتتاح "روحنا المسرح" من إخراج هاني عفيفي، وأشعار وألحان إبراهيم موريس، واستعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد العرباوي، أزياء مروة عودة، إضاءة ياسر شعلان، هندسة صوتية علي صدقي، وشارك بالتمثيل والغناء، كل من: بهاء الطمباري، نيفين محمود، حبيبة عادل، محمد وائل، إيهاب شاوي، منى هلا، أمنية حسن، ألحان المهدي، نديم هشام، بكر محمد، شادي عبدالسلام، وزهرة رامي، كما يُشارك بعرض الافتتاح، الفنان ميدو عادل، كضيف شرف.



كما شهد الحفل، تقديم لجان تحكيم مسابقات المهرجان، حيث تكونت لجنة "العروض المسرحية"، برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور، وعضوية كل من: المخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والفنان مجدي كامل، والدكتورة سحر الهلالي، والناقد جرجس شكري، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن، ولجنة تحكيم "النص المسرحي للعمل الأول" -أبو العلا السلاموني-، برئاسة الدكتور عصام الدين أبو العلا، وعضوية كل من: الدكتور أيمن عبدالرحمن، والدكتور ياسر علام، ومقرر اللجنة خالد الطويلة، ولجنة تحكيم "المقال النقدي والبحث التطبيقي"، برئاسة الدكتورة نجوى عانوس، وعضوية كل من: الناقد والكاتب محمد الروبي، والدكتورة رانيا يحيى، ومقرر اللجنة خالد الطويلة.