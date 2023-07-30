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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

نتيجة الثانوية العامة 2023| نسب النجاح في جميع المواد الدراسية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نسب النجاح في جميع المواد الدراسية قبل إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي. 

نتيجة الثانوية العامة 2023| اعرف نتيجتك فور ظهورها برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023.. أدعية لإزالة التوتر والقلق

وتظهر نسب النجاح في مواد الثانوية العامة ارتفاع معدل النجاح بالمجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن نسب العام الدراسي الماضي. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023 كمؤشرات على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

ويترقب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الجاري؛ تمهيدا لظهورها على المواقع الإلكترونية مساء نفس اليوم

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 

نتيجة الثانوية العامة 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نسب النجاح ونسب التفوق للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 95 في المائة في كل مادة في نتيجة الثانوية العامة 2023

وتجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المائة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب. 

كما تجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المائة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المائة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

نسب مواد الشعبة الطبية في الثانوية العامة 2023 

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
 

كما بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية. 

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91 في المائة من عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لتلك المادة، ونسبة الحاصلين على 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2023 على فوق 95 في المائة. 
 

وبلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا 91.1 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.   

نسب النجاح بالشعبة الهندسية في الثانوية العامة 2023 

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة. 

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.   

نسب النجاح بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2023 

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9 في المائة، وبلغت نسبة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر 0.5 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9 في المائة، ونسبة الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع.
وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية. 
 
وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.  

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