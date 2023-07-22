انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة

انطلقت اليوم السبت الموافق 22 يوليو امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والمكفوفين بالبحيرة والتي ستستمر حتى الخميس ٢٧ يوليو الجاري.

حيث تم تجهيز عدد 220 لجنة بمدارس البحيرة تستقبل 30535 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة بعدد 18 إدارة تعليمية بدائرة المحافظة.

كما تم تجهيز عدد 14 لجنة تستقبل 413 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية والتي تنطلق بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال نفس الفترة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الجو المناسب والهدوء وكافة سبل الراحة والأمان لضمان حسن سير الامتحانات.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أنه روعي بجدول الامتحانات اعتبار يوم الأحد 23 يوليو إجازة في ضوء قرار دولة رئيس الوزراء واحتفالًا بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات.