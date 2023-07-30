روشتة نفسية لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة

يتعرض طلاب الثانوية العامة، للكثير من الضغوط النفسية قبل وبعد ظهور نتيجة الامتحانات، بسبب المجموع، وقد يصل تدهور حالتهم النفسية إلى اكتئاب أو إلى الانتحار في بعض الاحيان، وهي مأساة نشهدها كل عام.

وللتعامل مع الطلاب بشكل صحيح من خلال التخفيف من التوتر وعدم التعرض لمشكلات نفسية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وجه الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في تصريحات له، بعدة نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم بعد إعلان نتيجة الثانوية وهي:

لا يجب توبيخ الابن فى حالة عدم حصوله على مجموع كبي، وعدم مقارنته بأشخاص آخرين على سبيل المثال: ابن خالته ابن عمته أحد أصدقائه؛ حتى لا يكرههم لأن الكراهيه تحدث من خلال المقارنات.

عدم الضغط خاصة فى حالة الأبناء المصابين بأمراض نفسيه ويشكون دائمًا من الصداع وبرودة الأيادي وألم المعدة عند أى أخبار سيئة.

عدم لوم الابناء على مصاريف الدروس طوال العام لأن أول شئ سوف يفكر فيه هو الانتحار.

على الأسرة تقبل نتيجة أبنائهم كما هى.

وضع عدة بدائل امام الابناء فى حين عدم الحصول على الكلية التى يرغب فيها فهناك عدة كليات لها مستقبل كبير لا يعلم عنها الآباء.

توصيل حبنا للابناء وأنه لا علاقة له بالمجموع الذى سوف يحصل عليه فهو مجرد رقم لتحديد مجال التعليم وليس مكانته عندك.

كما نصح الدكتور فرويز، الطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، الطلاب بضرورة اتخاذ بعض التدابير لمرور تلك المرحلة دون التعرض لأي تأثيرات نفسية، من خلال وضع عدة بدائل حتى لا يصاب بخيبة أمل وإحباط.

وكذلك وجه الآباء بضرورة التخلي عن فكرة تحقيق أحلامهم في أولادهم، وأن يكونوا داعمين لهم طوال الوقت.

والايمان بقاعدة "ما حدث قد فات" ولن نستطيع الرجوع بالزمن، مهما تحدثنا، وأن جميع الكليات جيدة والأساس هو التفوق فى الكلية.

انتحار طالبة في الثانوية الأزهرية

يذكر أن الجمعة الماضية أقبلت طالبة على إنهاء حياتها، بعد رسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية بمركز بلبيس.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، الطالبة نورا - 17 سنة، طالبة في الصف الثالث في الشهادة الثانوية الأزهرية ومقيمة في قرية ميت حمل بمركز بلبيس، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرص مبيد حشري سام

تبين حدوث إصابة الفتاة التي أودت بحياتها إثر تناولها قرص مبيد حشري سام لحفظ حبوب الغلال، وذلك بعد رسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.