سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بالمحافظات

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 70 حملة تفتيشية على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 31 ألف قطعة حلوى مدون عليها إنتاج أغسطس 2023 وتم تحرير محضر غش تجاري، وتم ضبط 600 كيلو خل مغشوش، و620 كيلو جرام عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 300 كيلو جرام حلاوة طحينية تحتوي على مادة مضافة غير مصرح بها، وتم ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (لحوم، كبدة، عصائر، مشروبات غازية، منتجات ألبان) تقدر كميتها بـ 200 كيلو جرام، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

وذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



كما تم تحرير عدد 30 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات نيابة.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 67 محضرًا وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية على أكثر من 115 منشأة غذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1131 كيلو منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (355 كيلو مستلزمات انتاج، 108 كيلو منتجات ألبان، 400 كيلو مصنعات لحوم، 71 كيلو مصنعات دجاج، 144 كيلو مخللات متنوعة، 40 كيلو حلويات، 13 كيلو رنجة)، وتم إعدام جميع تلك المضبوطات، كما تم التحفظ على 50 كيلو منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 52 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 91 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، مخبوزات، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس، مخللات) تجاوزت الـ 75 كيلوجرام، حيث تم إعدام 480 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر الخيرية، قها).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.