وكيل تعليم كفر الشيخ: استعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني بدءا من الغد

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً بمديري الإدارات التعليمية الثلاث عشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي ستبدأ في منتصف الشهر الحالي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءً من، غداً السبت، الموافق 15 يوليو الحالي، وتستمر حتى الاربعاء، 19 يوليو، ويؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بدءً من السبت، 15 من يوليو وتستمر حتى الثلاثاء، 25 يوليو، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءً من السبت، 22 من يوليو حتى الأربعاء، 26 يوليو.