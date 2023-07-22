انطلاق امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بالمعاهد الأزهرية بالشرقية

بدء طلاب المعاهد الأزهرية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وكذلك الأول والثاني الإعدادي بجانب الصفين الأول والثاني الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي.

وقام الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، بمتابعة أعمال امتحانات الدور الثاني، وفي مستهل يومها الأول، للإطمئنان على سير وانتظام اللجان على الوجه الأكمل.

وخلال تفقده لجان إدارة غرب الزقازيق أكد رئيس أزهر الشرقية، أن امتحانات الدور الثاني تسير بسهولة ويسر، وأن الطلاب يؤدون الامتحان وسط هدوء وتأمين تام وشامل للجان كافة، مشيرًا إلى أن الأسئلة جاءت مناسبة وفي مستوى جميع الطلاب، ولا يوجد أي شكاوى من مستواها ولا مضمونها سواءً من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأدى طلاب النقل الابتدائي امتحانات اليوم الأول في مادتي القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، بينما أدى طلاب النقل الإعدادي الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى)

كما أدى طلاب الأول الثانوي الأدبي الامتحانات في مادتي الفقه والتاريخ والعلمي الفقة والكيمياء، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتاريخ والثاني الثانوي العلمي الفقة والكيمياء.