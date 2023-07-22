إعلان موعد اختبارات القبول في مدرسة الضبعة النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد اختبارات قبول الطلاب المتقدمين في مدرسة الضبعة النووية للعام الدراسي 2023-2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى تحديد موعد اختبارات القبول في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمطروح عقب غلق باب التقديم الإلكتروني أمام طلاب الشهادة الإعدادية.

وتجرى اختبارات قبول الطلاب المتقدمين في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية للطلاب الذين استوفت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الطلاب المتقدمين في مدرسة الضبعة النووية متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة بمقار المراكز لأداء الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يستلزم على الطلاب المتقدمين اجتياز الاختبار الإلكتروني للقبول في مدرسة الضبعة النووية في مطروح، علمًا بأن الاختبار يُعقد مرة واحدة ولا يمكن تعويضه في حالة التخلف عن موعده.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يحق للطالب الذى لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفنى بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب.

لمعرفة موعد اختبارات القبول في مدرسة الضبعة النووية اضغط هنا

التقديم في مدرسة الضبعة النووية

وامتدت فترة التقديم في مدرسة الضبعة النووية في الفترة من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 إلى اليوم الخميس الموافق 20يوليو 2023

شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية

يشترط للتقديم في مدرسة الضبعة النووية أن يكون الطالب مصري الجنسية ولأبوين مصريين، وألا يزيد السن عن 18 سنة على أن يتم حساب السن من 1 أكتوبر2023، والحصول على الشهادة الإعدادية 2023 بمجموع 260، وألا تقل درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم عن 95 في المائة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2023

تتضمن أوراق التقديم للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية: صورة الشهادة الإعدادية والأصل منها، وصورة شهادة الميلاد والأصل منها، وصور شخصية للطالب، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.