958 طالبًا يؤدون امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بنجع حمادي غدًا

يبدأ غدًا السبت 22 من يوليو الجاري، 958 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمدارس نجع حمادي، امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، بأداء الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط العربي، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط إجراءات احترازية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

أوضح أبوالوفاء عبدالسلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن 958 طالبًا وطالبة موزعين علي 7 لجان مجمعة، بمدارس مدينة وقري مركز نجع حمادي، يبدؤون امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 م، وسط إجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

شددَّ مدير عام الإدارة، على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية، بالإضافة إلى حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان بوقت كافٍ.

أضاف المدير العام، أنه تم تشكيل غرفة العمليات فرعية بديوان الإدارة، متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظي على مدار الساعة لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.