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السبت 22 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

حقيقة تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

 كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تردد حول تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023 على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. 

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 وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ما تداول عن تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023، منوهة بأن كل ذلك لا أساس له من الصحة وغير منطقي. 

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني من دون أي تدخل بشري، وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة، لضمان تحقيق الدقة والجودة، ما ينفي إمكان تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023. 

 وحذرت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكان تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

 ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

 وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بجميع المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 

 كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

 وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي. 

حقيقة التحسين في الثانوية العامة 2023 

 كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تردد حول إتاحة نظام التحسين أمام طلاب الثانوية العامة 2023 من أجل الحصول على فرصة أخرى. 

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق عدم فرص لامتحانات الثانوية العامة لا يزال قيد الدراسة، ولن يطبق على طلاب الثانوية العامة 2023. 

 وأكد وزير التربية والتعليم عدم صدور أي قرارات تخص تطبيق التحسين، أو فرص عدة أمام طلاب الثانوية العامة 2023، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس تطبيق فرص عدة وليست فرصة واحدة. 

 ونوه وزير التربية والتعليم بأن خطة تطوير منظومة التعليم تتضمن التحول من الفرصة الواحدة لامتحانات الثانوية العامة إلى الفرص المتعددة وإتاحة أكثر من فرصة أمام الطلاب



 

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