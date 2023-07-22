تعليم جنوب سيناء يتابع امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدينة الطور

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء ا.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفي إطار المتابعة الميدانية لسير امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة تابع محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ امتحان "اللغة العربية" بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء.

واطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على سير الامتحان بلجان المدرسة، التي تضم مدارس طه حســن الإعدادية والشـــهيد إبراهيــم الرفاعي ومدرســــة خــــالد بن الوليد بالجبيل ومدرسة الزهراء للتعليم الأساسي ومدرســــة 30 يونيو للتعليم الأساسي ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعات لإدارة طور سيناء.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والتأكد من توقيع الملاحظين ثلاثيًا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة على الورقة.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ٢٠٢٣ م بمحافظة جنوب سيناء تبدأ اليوم السبت الموافق ٢٢ يوليو 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 26 / 7/ 2023 م لمدة خمسة أيام.



ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة ٨٤٧ طالبًا وطالبة بعدد ١٩ لجنة امتحانية.