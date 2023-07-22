فرص عمل متاحة لطلاب مدرسة إيفا الدولية (قدّم الآن)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فرص عمل متاحة أمام خريجي مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 منذ يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 وحتى يوم 31 يوليو 2023.

وأنشئت مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة إيفا كقطاع خاص.

وتبلغ سنوات الدراسة في مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، التي تقع في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ثلاث سنوات للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط.

وتتخصص مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية، وتطوير البرمجيات.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم في مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من هنا.

فرص عمل متاحة لخريجي مدرسة إيفا الدولية:

١. العمل في مصانع إنتاج الدواء.

٢. العمل في مصانع المنتجات الغذائية.

٣. العمل في تطوير البرمجيات.

شروط التقديم في مدرسة إيفا الدولية:

١. أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2022.

٢. ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

٣. ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

٤. التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

مميزات مدرسة إيفا الدولية:

مدرسة إيفا الدولية

١. نظم جودة وفقًا للمعايير الدولية.

٢. التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.

٣. فرصة التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمميزين.

٤. تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال

التخصص محليًا ودوليًا.

٥. توفير الزي المدرسي.

٦. مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.

٧. توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

٨. الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

٩. أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

١٠. أنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال الإرشاد والتوجيه المهني والموسيقى والدراما والرسم.

١١. مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

شروط القبول في مدرسة إيفا الدولية:

١. أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع

الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٢. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي (اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).