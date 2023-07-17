وكيل تعليم قنا يشهد الإحتفال بتخرج دفعة جديدة من مدرسة المتفوقين

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمحافظة، والذي نظمته المدرسة بقاعة ميراج بمدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك حضور النائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب و الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق و الدكتور أحمد شورى عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية والدكتور عماد ابو القاسم عميد كلية التربية الرياضية و المهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والدكتور محمود ابو زيد نقيب المهندسين والدكتور منتصر عبد الستار بكلية الهندسة و الأستاذ أحمد عبد اللطيف مدير إدارة المدرسة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأسر الطلاب وذويهم .

بدأت فقرات الاحتفالية بتلاوة ما تيسر من سورة الرحمن تلاها الطالب بلال نصر الدين ، و عرض الطلاب فيلم توثيقي عن الأستاذ الراحل عبد الحكيم الصغير المدير الأسبق للمدرسة عرفانا بما غرسه في نفوس طلابه .

و تضمنت الفقرة الثالثة تحدث الطلاب فيها عن يومهم بالمدرسة مؤكدين على اخلاص وتفان أعضاء هيئة التدريس ، ذاكرين أن ذكريات القلق والرهبة المصاحبة للأيام الأولى بالمدرسة تحولت الآن إلى حنين و اعتزاز وفخر .

و أوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في كلمته بالاحتفالية أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمثابة منارات علمية وتكنولوجية متميزة تؤهل خريجيها لاكتساب العديد من المهارات العملية والعلمية المطلوبة في الأجيال الجديدة و تصنع منهم مبتكرين وعلماء وخبراء في مجالات التكنولوجيا المواكبة للتحول الرقمي المنشود .

واضاف السيد أن الاحتفالية التي تتزامن مع الاحتفالات الدينية بالعام الهجري الجديد و الاحتفال الوطني بذكرى ثورة 23 يوليو تعزز لدى الطلاب الحرص على العلم و التميز مستعينين على ذلك بالمثابرة و الاجتهاد .

كما اعلن أحمد عبد اللطيف مدير المدرسة في كلمته عن تفوق الطلاب و حصولهم على العديد من التكريمات والجوائز العلمية والرياضية خلال العام الدراسي الحالي ومن بينها إحراز المركز التاسع على مستوى الجمهورية وتكريمهم من قبل السيد وزير التربية والتعليم في مسابقة وزارة الدفاع و مشاركة احمد خيري في منحة افريكان ليدر بجنوب افريقيا و زياد الغنام أحد المشاركين في عرض رؤية مصر 2030 بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى حصول الدكتورة هالة يوسف معلمة الكيمياء بالمدرسة على منحة إشراف من هيئة شيفرون بجنوب افريقيا ، وحصول ندى اشرف على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الكانجارو .

وفي ختام الاحتفالية تسلم مدير تعليم قنا درع مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الدكتور عباس منصور تقديراً من المدرسة لما يقدمه الوكيل من إسهامات لدعم العملية التعليمية بها ، كما سلمت المنصة دروع تكريم لعدد 102 طالب وطالبة بالمدرسة .