وفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح

لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، وأُصيب 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح القاهرة، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.

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وكانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 190 طريق مطروح القاهرة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين 3 جثامين و14 مصابا وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتحفظ على الوفيات بثلاجة المستشفى.

إصابة 3 في حادث سير بمرسى علم

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وكان مرفق إسعاف البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي شمال مدينة مرسى على وتحديدًا بالكيلو 7.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من كريم محمد عبد الباسط 32 سنة "جرح قطعي بفروة الرأس"، عائشة أبو النجا محمود 28 سنة "كسر بعظمة الترقوة اليمنى"، كارما محمد عبد الباسط 9 شهور "تجمع دموى تحت فروه الرأس وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقى الاسعافات الأولية وعمل الاشعه والفحوصات الطبية للمصابين.

وعلى جانب آخر، قامت إدارة المرور بكفر الشيخ بشن حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، استهدفت ضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1970 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق"، وجرى ضبط 25 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 125 مخالفة دراجة نارية، و 64 مخالفة سير بدون تراخيص، و37 بدون رخص قيادة و 27 بدون رخص تسيير، و 1618 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.