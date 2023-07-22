رابط التقديم في مدارس المتفوقين STEM 2023 (سجّل الآن)

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 رابط التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM للالتحاق بها في العام الدراسي 2023-2024 .

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقدم الإلكتروني لقبول الطلاب الراغبين في التقدم في مدارس المتفوقين STEM عبر موقعها الرسمي في الفترة من يوم 5 يوليو 2023 حتى يوم الثلاثاء المقبل 25 يوليو 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للتقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اضغط هنا.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM

وتتضمن شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM: أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2023 على 18 عامًا، و أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023، وأن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98 في المائة من المجموع الكلى فقط.

كما تتضمن شروط التقديم في مدرسة المتفوقين حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة، وأن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95 في المائة من المجموع الكلي فقط، وحصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، العلوم.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم في مدارس المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 درجة فأكثر بنسبة 90 في المائة بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

موعد اختبارات القبول في مدارس المتفوقين:

تجرى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM في الفترة من يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

كما يجرى عقد اختبارات القبول في مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وتتضمن إجراءات التقدم في مدارس المتفوقين STEM بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتي: طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وتتضمن المستندات الخاصة بالتقديم في مدارس المتفوقين STEM: صورتين شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.