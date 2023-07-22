إمام عاشور بقميص الأهلي.. موعد الظهور الأول لـ"شبح" الأحمر

يترقب عشاق ومحبي النادي الأهلي، الظهور الأول للوافد الجديد إلي القلعة الحمراء إمام عاشور، وذلك بعد ضجة إعلامية ضخمة أحدثتها الصفقة الملقبة بـ" الشبح"، كما وصفه الحساب الرسمي للنادي الأهلي في تقديمه لاعبًا بصفوف المارد الأحمر.

ويعاني إمام عاشور من إصابة قوية أبعدته في الفترة الأخيرة من المشاركة مع فريقه ميتيلاند الدنماركي، بعدما بدأ بداية قوية مع فريقه وتمكن من تسجيل هدف في ظهوره الأول مع الفريق.

وكشف طبيب الأهلي عن موعد عودة إمام عاشور وتعافيه من الإصابة، حيث أوضح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن اللاعب يخوض الفترة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وإصابته كانت تحتاج لـ 3 شهور، ويتبقى له شهر واحد فقط للعودة بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية.

موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي:

من المقرر أن يعود إمام عاشور للتدريبات الجماعية للأهلي في منتصف أغسطس المقبل، وبالتالي سيكون ظهوره الأول مع النادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الأفريقي، في الأول من شهر سبتمبر القادم، ليكون اللقاء الأقرب لمشاركة إمام عاشور الأولى مع الأهلي.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع إمام عاشور:

ونجح مسؤولو الأهلي في ضم إمام عاشور قادمًا من صفوف نادي ميتلاند الدنماركي، خلال الصيف الجاري، في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 3 ملايين دولار.

وكان الأهلي وصل لاتفاق شخصي مع اللاعب إمام عاشور، وسيحصل مع المارد الأحمر على راتب 13 مليون جنيه في أول موسمين له مع الأهلي، على أن يتم زيادة الراتب مليون جنيه سنويًا اعتبارًا من الموسم الثالث وحتى الخامس.

ووقع إمام عاشور عقدًا مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2028، ووضع في بند العقد نسبة المشاركة مع الأهلي، والذي قد تسبب في خصم بعض من المستحقات لدى المارد الأحمر، حال عدم مشاركته بشكل منتظم في المباريات، بالإضافة لتوقيعه على لائحة النادي، بينما كان إمام عاشور يحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه مع الزمالك.

كان إمام عاشور انتقل إلى صفوف نادي ميتلاند في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 2.5 مليون دولار، لكنه تعرض لإصابة قوية، تسببت في انتهاء موسمه مبكرًا، وعودته إلى مصر، من أجل التأهيل.

وانتقل إمام عاشور للقلعة الحمراء على غرار عدد من نجوم الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض، لينجح الأهلي في الحصول على خدماتهم ومن ثم صنع تاريخ كبير رفقة المارد الأحمر.

وانتقل إمام عاشور للقلعة الحمراء على غرار عدد من نجوم الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض، لينجح الأهلي في الحصول على خدماتهم ومن ثم صنع تاريخ كبير رفقة المارد الأحمر.