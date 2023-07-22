شروط التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024.

وأنشئت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشريك الصناعي شركة إيجيبت جولد.

وتعد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي تخضع لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس.

وتتخصص مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتبلغ مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

ويعتمد المنهج الدراسي في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية على العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

التقديم في مدرسة إيجيبت جولد 2023

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في الفترة من يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 وحتى يوم 31 يوليو 2023.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من هنا.

شروط التقديم في مدرسة إيجيبت جولد 2023 :

١. أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022 2023.

٢. ألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

٣. ألا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن 80 في المائة.

٤. يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية).

٥. ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.

شروط القبول في مدرسة إيجيبت جولد:

١. أن يتقدم الطالب للالتحاق على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٢. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبى، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم.

مميزات الدراسة في مدرسة إيجيبت جولد:

١. الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولة.

٢. التدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

٣. فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

٤. مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

٥. توفير الزي المدرسي لطلاب مدرسة إيجيبت جولد.

٦. توفير أتوبيس تنقل الطلاب لأماكن التدريب.

٧. توفير وجبة غذائية.

