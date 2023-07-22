الأوكازيون الصيفي يساعد التجار على التخلص من البضاعة المخزنة (فيديو)

أكد أحمد أبو الفضل عبدالتواب، مديرعام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة، أن ما يميز الأوكازيون الصيفي في السنة الحالية هو حرص التجار على أن يشاركوا فيه، موضحًا أن بداية الأوكازيون ستكون يوم الإثنين 7 أغسطس 2023، وسيستمر 30 يوما.

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إجراءات المشاركة في الأوكازيون ميسرة جدا

وأضاف "عبدالتواب" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إجراءات المشاركة في الأوكازيون ميسرة جدا، مؤكدًا أهمية وجود سجل تجاري ورقم قومي ومن ثم، الذهاب إلى أقرب مديرية للتسجيل، وفي غضون عشرة دقائق يمكن للتاجر أن يحصل على التصريح.

الأوكازيون يساعد التجار في التخلص من البضاعة المخزنة

وتابع مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة، أن الأوكازيون يساعد التجار في التخلص من البضاعة المخزنة، لاستقبال الموسم الخريفي والشتوي، مشيرًا إلى أن الخصومات تتراوح من 20% لـ 50%.

وأكد: "وزارة التموين لا تتدخل في شيئين، نسبة الأوكازيون التي يريدها التاجر ورغبته في الدخول أو عدم الدخول، وليس لدينا بعدد المحال المشاركة في الأوكازيون، فنحن بصدد الحصول على التصريحات وستبدأ الإحصائيات الرسمية باليوم الأول للأوكازيون".