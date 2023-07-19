أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محاور تدريب ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين الذين تم اختيارهم ضمن المبادرة الرئاسية.

ووقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لتقديم الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي للكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن إعداد ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين وتأهيلهم يتم على أعلى مستوى ليصبحوا نماذج مضيئة تضيف لقطاع التربية والتعليم.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن أمنياته بأن يوظفوا ما تلقوه خلال الدبلومة لدى شغلهم وظائف مديري المدارس بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية إعداد الكوادر البشرية في مجال التربية والتعليم، وخاصة الشباب، ومنحهم مختلف الحقائب والبرامج التدريبية التي تستهدف تثقيفهم وإعدادهم وتأهيلهم من خلال الوزارة والشراكة القوية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستهدف البرتوكول تثقيف وإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف بعنوان" القيادة التربوية والأمن القومي" بكلية التربية بجامعة حلوان.

موضوعات تدريب ألف مدير مدرسة

ويهدف البرتوكول إلى عقد أنشطة تدريبية لتدريب ألف مدير مدرسة في إطار الدبلوم المهني "القيادة التربوية والأمن القومي" في عدة موضوعات وهي:

١. مهارات التخطيط التربوي.

٢. سيكولوجية القيادة التربوية.

٣. إدارة التفاوض والاجتماعات المدرسية.

٤. إدارة المناهج والأنشطة المدرسية.

٥. قيادة التغيير والثقافة التنظيمية.

٦. المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الإدارة التربوية.

٧. القيادة المستدامة.

٨. الأمن القومي والقيادة الاستراتيجية.

٩. الأمن القومي وقيادة الثورة الصناعية الخامسة.

ويتضمن البرتوكول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكلية التربية بجامعة حلوان بمنح شهادات معتمدة للمشاركين بعد نجاح اجتياز "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي"، كما يتم منح شهادات تقدير لأعضاء هيئة التدريس.

وزار وزير التربية والتعليم في وقت سابق الكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة بمقر دراستهم بالأمس، حيث ناقشهم فيما هو منتظر منهم كقيادة تربوية تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية.