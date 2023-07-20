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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

حقيقة إتاحة التحسين لطلاب الثانوية العامة 2023

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة إتاحة نظام التحسين أمام طلاب الثانوية العامة 2023 من أجل الحصول على فرصة أخرى. 

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موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس

 أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطبيق عدم فرص لامتحانات الثانوية العامة لا يزال قيد الدراسة، ولن يطبق على طلاب الثانوية العامة 2023. 

 أكد وزير التربية والتعليم عدم صدور أية قرارات تخص تطبيق التحسين أو فرصًا عدة أمام طلاب الثانوية العامة 2023، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس تطبيق فرص عدة وليست فرصة واحدة. 

 نوَّه وزير التربية والتعليم بأن خطة تطوير منظومة التعليم تتضمن التحول من الفرصة الواحدة لامتحانات الثانوية العامة إلى الفرص المتعددة وإتاحة أكثر من فرصة أمام الطلاب

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023: 

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس بعد إعلانها إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم

 أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًّا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي. 

 ذكر وزير التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنها ستكون أفضل من نتيجة العام الدراسي الماضي 2021-2022.

 لفت وزير التربية والتعليم إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد. 

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023: 

كشف وزير التربية والتعليم في وقت سابق عن ارتفاع نسبة النجاح بعدد من المواد بنتيجة الثانوية العامة 2023. 

 أوضح وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90%، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر نحو 1.5% من عدد الطلاب

 نوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91%  فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 20% من عدد الطلاب.

 تابع أن نحو ألف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 التي اشتكى منها الكثير من طلاب الشعبة العلمية من صعوبتها، بعد تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع نحو 260 ألف ورقة.

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