الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الحمد في القرآن والسنة .. الأوقاف تعلن خطب شهر أغسطس ٢٠٢٣

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣، وذلك وفقًا لما تحدده الوزارة عن كل شهر من الأشهر الميلادية.


- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة . 
- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي . 
- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم .
- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : اسم الله الوهاب .

 

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كل ما تريد معرفته عن برنامج أقرا بالمساجد

برنامج أقرا الصيفي أبرز ما تقدمه وزارة الأوقاف للمواطنين خلال الاجازة الصيفية من أجل زيادة درجة الوعى والثقافة لديهم من خلال المشاركة في قراءة الكتب بمكتبات المساجد على مستوى الجمهورية.


وتسعى الوزارة من خلال البرنامج لاكمال دورها المجتمعي بعد نجاحها في الأنشطة الصيفية الخاصة بالأطفال في المساجد، بالإضافة إلى التوعية الشاملة المُقدمة من خلال المقارئ القرآنية والدورس التي تقام بعد صلاة العصر والعشاء.

 

طريقة المشاركة في البرنامج

يمكن لأى مواطن المشاركة في برنامج أقرا الصيفي من خلال الدخول إلى مكتبات المساجد الكبري، وذلك بعد سماح وزارة الأوقاف للجميع المشاركة في البرنامج دون أى شروط.


وسهلت الوزارة المشاركة في البرنامج من أجل زيادة الوعى والثقافة لدى الجمهور، وهذا هو الهدف الأسمى من الحملة التى ترعاها قيادات الوزارة.


هل يمكن استعارة الكتب؟
لا تسمح الوزارة حتى الأن استعارة الكتب من مكتبات المساجد، وذلك لعدم وجود الضمانات الكافية للحفاظ على الكتب، لانه من الوارد أن لا يعيدها القارئ مرة أخرى.


وتقوم الوزارة بتسجيل جميع القارئين الراغبين في المشاركة حتى يمكنها جمع الأعداد ومعرفة مدى تأثير البرنامج مع المواطنين.

مشاركة العاملين بالأوقاف 
وتشارك الوزارة مع القارئين اهتمامهم وذلك من أجل الرد على الأسئلة التي يمكن أن تواجه القارئ وبها بعض الصعوبات على الفهم والادراك.


وتخصص الوزارة عدد من الأئمة والوعاظ للتواجد بالمكتبات من أجل مشاركة المواطن اهتمامه وذلك بالمساجد الكبرى بجيمع المديريات.

مواقيت القراءة
يمكن للمواطن المشاركة في البرنامج حسب تحديد العاملين بالمسجد، ومن المقرر أن يكون الاستقبال للمواطنين من بعد العصر حتى صلاة العشاء في الأغلب
ويمكن لأى شخص اختيار الوقت المناسب له دون تقييد حال عدم مشاركة القائمين على تلك المكتبات فالأمر اختيارى.

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