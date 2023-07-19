موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس بعد إعلانها إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

وذكر وزير التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنها ستكون أفضل من نتيجة العام الدراسي الماضي 2021-2022.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وكان وزير التربية والتعليم قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع نسبة النجاح بعدد من المواد بنتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المائة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

وتابع أن نحو ألف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 التي اشتكى منها الكثير من طلاب الشعبة العلمية من صعوبتها، بعد تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع نحو 260 ألف ورقة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نحو خمسة آلاف طالب حصلوا على درجات بنسبة 95 إلى 100 في المائة من مجموع مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023.

توقعات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وتوقعت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضحت مصادر وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح حتى الآن تشير إلى ارتفاع نسب النجاح في المواد بامتحانات الثانوية العامة 2023.

ونوهت مصادر وزارة التربية والتعليم بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه الانتهاء من تقدير درجات جميع مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضافت مصادر وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر الانتهاء من جاهزية نتيجة الثانوية العامة 2023 للاعتماد في بداية شهر أغسطس المقبل وفقا لتعليمات الوزير.





