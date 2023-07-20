الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

دليل استرشادي في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة

بوابة الوفد الإلكترونية

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلًا استرشاديًا في كل ما يخص تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة. 

تنسيق الكليات 2023| 10 جامعات تكنولوجية معتمدة

تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في اختبارات القدرات

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

للاطلاع على الدليل الاسترشادي للتقديم في تنسيق الجامعات 2023 (اضغط هنا). 

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

حملة توعية بكيفية تنسيق الجامعات 2023 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه سيتم نشر عدة أدلة إرشادية تباعا لمساعدة الطلاب على كيفية اختيار رغباتهم حينما يبدأ التنسيق رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المقبلة (اضغط هنا). 
 

وأضاف متحدث التعليم العالي أن الدليل الإرشادي في تنسيق الجامعات الحالي يتضمن العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
 

وأهابت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم  بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

مواد متعلقة

55 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات حتى الآن

قيمة المصروفات الدراسية في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 2023

مد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

إطلاق مبادرة "اعرف بلدك للطفل المصرى" في جامعة القاهرة

فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

روشتة نفسية لمواجهة ضغوط ترقب نتيجة الثانوية العامة 2023

ختام فعاليات برنامج تدريب قادة الجامعات الحكومية

مناقشة رسالة دكتوراه عن دور الأفلام في تشكيل القيم بجامعة عين شمس

الجريدة الورقية