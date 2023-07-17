موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022-2023، قائلًا إنها ستكون أحد الأيام التالية “30 يوليو أو 1و2 أغسطس المقبل”، بناء على معلومات حصل عليها من وزير التربية والتعليم.

وقال إن المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة في جميع المواد مطمئنة للغاية، كما أن المؤشرات الأولية في مادتي الكيمياء والتاريخ ليست سيئة، موضحًا أن العديد من الطلاب حصلوا على درجات ضعيفة في مادة التاريخ.

10 خبراء لمادتي الكيمياء والتاريخ

وتابع: عقب شكاوى طلاب الثانوية العامة من أسئلة امتحان مادتي الكيمياء والتاريخ، تم تشكيل لجنة من 10 خبراء بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم، وبناء على نتائج اللجنة لن يكون هناك توزيع أي درجات لأي مادة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي لن تزيد عن 81% ولن تقل عن 79%.