التحويل الالكترونى.. يحرص الكثيرون على معرفة خطوات التحويل الالكترونى بين المدارس حيث أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لأولياء الأمور رابط موقع التحويل الإلكترونى بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024؛ وذلك بهدف إتمام عمليات نقل وتحويل الطلاب من مدرسة لأخرى، وذلك حتى 31 من شهر يوليو الجاري.

خطوات التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة.

ادخل إلى الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/tran.html

الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب"، ثم إدخال الرقم القومى للطفل.

كتابة اسم الطفل، واختيار النوع “ذكر - أنثى"، ثم كتابة العنوان.

ثم إدخال رقم التليفون، واختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

واختيار المحافظة المحول منها، واختيار الإدارة المحول منها.

ثم اختيار التبعية المحول منها “رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهرى عربى - أزهرى لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

ضرورة كتابة المدرسة المحول منها، واختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

واختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب، وكتابة مجموع الطالب.

ثم اختيار الإدارة المراد التحويل إليها، واختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمى عرب - رسمى لغات".

وتحديد الرغبة الأولى/ له إخوة بالمدرسة، ثم تحديد الرغبة الثانية، له إخوة بالمدرسة.

بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.

تعليمات هامة للتسجيل على النحو التالي:

- التسجيل يبدأ من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023.

-التسجيل يتم من خلال ولى الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

- اختيار ولى الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

- المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

- سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

- فى حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

- التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.