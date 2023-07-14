وفاة خطيب وأمام مسجد أثناء خطبة الجمعة بالإسماعيلية

لفظ الداعية الإسلامي الشيخ محمد عبده عنتيلي، خطيب وإمام مسجد "قباء"، في الأربعينات من عمره، أنفاسه الأخيرة خلال قيامه بخطبة الجمعة، بمسجد عزبة "خط النار"، بعزبة "الهيش"، التابعة لقرية أم عزام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية.

وكان الشيخ محمد عبده عنتيلي، خطيب وإمام مسجد "قباء"، بعزبة "خط النار"، بعزبة "الهيش"، التابعة لقرية أم عزام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، تواجد في المسجد لإلقاء خطبة الجمعة وخلال الجزء الأول من خطبة الجمعة، وكان يتحدث عن "فضائل الاستغفار" فوجئ الحاضرين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو على المنبر.

وقال أهالي القرية، إن المتوفي كان بصحة جيدة، وتحدث خلال خطبة الجمعة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عن "فضائل الاستغفار"، ومحبوب بين الناس، وأشادوا بخلق المتوفي ومحبته لأهالي القرية وتسامحه معهم.

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