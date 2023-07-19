موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة2023، محل اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، منذ الانتهاء من الامتحانات، حيث يتصدر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة محرك البحث جوجل، تزامنًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عمليات التصحيح الإلكتروني لأوراق البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023، بداية أغسطس المقبل عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وقد أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وفي سياق متصل تستمر عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن وسيتم مراجعة النتائج عدة مرات للتأكد من حصول الطلاب على درجاتهم كافة.

سبب تأخر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

ووفقًا للتعليم، التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية يحتاج لوقت وجهد ولن يتم استعجال مقدرى الدرجات للانتهاء من أعمال التصحيح سريعًا بل تم التأكيد على ضرورة تحرى الدقة لحصول كل طالب على حقه.

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات

كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية و التربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كليات الفنون الجميلة فنون- عمارة.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان - دمياط - بنها - بني سويف.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.