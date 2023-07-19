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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

روشتة نفسية لمواجهة ضغوط ترقب نتيجة الثانوية العامة 2023

تامر شوقي الخبير
تامر شوقي الخبير التربوي

 قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس، روشتة نفسية لمواجهة ضغوط ترقب نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس

توقعات بارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

 وأوضح الخبير التربوي أن هناك أنماطًا عدة في علم النفس من استراتيجيات مواجهة الضغوط، بعضها يركز على التعامل مع المشكلة، مشيرًا إلى أن المشكلة في حالة نتيجة الثانوية العامة 2023 خارج نطاق تحكم الطالب وأهله، وبالتالي فهذه الاستراتيجيات غير مفيدة. 

 وأضاف الخبير التربوي أن النمطين الآخرين في مواجهة ضغوط ترقب نتيجة الثانوية العامة 2023 هما التعامل مع الانفعالات السلبية المرتبطة بالنتائج وإدارتها وكذلك المواجهة التجنبية أي عدم التفكير في النتيجة. 

 طرق مواجهة ترقب نتيجة الثانوية العامة 2023 

 وتضم هاتان الفئتان العديد من طرق مواجهة ترقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 منها:

 ١. اللجوء إلى الله والتقرب منه والدعاء. 
 ٢. انشغال الطالب في أنشطة مشتتة تجعله ينسى. نتيجة الثانوية العامة 2023، مثل: السفر أو ممارسة أي هواية.
 ٣. تقمص الطالب شخصية الطلاب الآخرين الأكبر سنًا والذين نجحوا وتفوقوا في الثانوية العامة في سنوات سابقة. 
 ٤. التفكير الإيجابي في نتيجة الثانوية العامة 2023 وأنه سينجح ويتفوق أو العكس تجنب التفكير أساسًا في النتيجة. 

 ٥. تقبل الطالب للواقع ونتيجة الثانوية العامة 2023 أيًا كانت والرضا بها. 
 ٦. رؤية الطالب الجانب الإيجابي من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وما سيتلوها من الالتحاق بالجامعة. 
 ٧. التنفيس الانفعالي من خلال التحدث مع الآخرين من ذوي العقول الناضجة حول مخاوفه من نتيجة الثانوية العامة 2023
 ٨. عدم الجلوس وحده لفترات طويلة تجعله يفكر في نتيجة الثانوية العامة 2023.

 موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 

 أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس بعد إعلانها إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم

 وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي. 

 وذكر وزير التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنها ستكون أفضل من نتيجة العام الدراسي الماضي 2021-2022.

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